Зимина Алевтина (Алла) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Алевтина (Алла) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1937 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Мария

Отец ребёнка: Зимин Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Зимин Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Геннадий Васильевич

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