Зимина Алевтина (Алла) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Мария
Отец ребёнка: Зимин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Зимин Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно