Тушина (Кононова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1874
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1874
Отец: Кононов Николай Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1906
Сын: Тушин Егор Власович
Отец ребёнка: Тушин Влас Яковлевич
Чулошное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тушин Влас Яковлевич
Смерть
1934