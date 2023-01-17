Тушина (Кононова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Кононова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Батырево, Половинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

23.08.1874

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1874

Отец: Кононов Николай Семенович

Мать: не указана

Батырево, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.04.1906

Сын: Тушин Егор Власович

Отец ребёнка: Тушин Влас Яковлевич

Чулошное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушин Влас Яковлевич

Смерть
1934
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