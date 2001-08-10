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Галимов Гилемзян (Галимзян)

Место рождения

Нижний Тимерлик Урахчинской волости Лаишевского уезда Казанской губении

Дата рождения

17.07.1918

Дата смерти

10.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1918

Отец: Галим Исмагилович

Мать: Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова Гольсахра Хайрулловна

Рождение ребёнка
02.11.1947

Дочь: Галеева (Галимова) Гульшат

Мать ребёнка: Галимова Гольсахра Хайрулловна

Рождение ребёнка
06.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова Гольсахра Хайрулловна

Смерть
10.08.2001

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