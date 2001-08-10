Галимов Гилемзян (Галимзян)
Место рожденияНижний Тимерлик Урахчинской волости Лаишевского уезда Казанской губении
Дата рождения17.07.1918
Дата смерти10.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1918
Отец: Галим Исмагилович
Мать: Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1947
Дочь: Галеева (Галимова) Гульшат
Мать ребёнка: Галимова Гольсахра Хайрулловна
Рождение ребёнка
06.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова Гольсахра Хайрулловна
Смерть
10.08.2001