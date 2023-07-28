Роцлав (Ratzlaff) Агата (Agatha) Адамовна
Место рождения
Дата рождения06.07.1899 ст.
Дата смерти11.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1899 ст.
Отец: Ratzlaff Adam Adam
Мать: Ранн Маргарита Абрамовна
Рождение ребёнка
01.07.1919
Сын: Дик Герман Петрович
Отец ребёнка: Дик Пётр Иванович
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
Смерть
11.12.1969
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область