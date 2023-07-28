Роцлав (Ratzlaff) Агата (Agatha) Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роцлав (Ratzlaff) Агата (Agatha) Адамовна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.07.1899 ст.

Дата смерти

11.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1899 ст.

Отец: Ratzlaff Adam Adam

Мать: Ранн Маргарита Абрамовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1919

Сын: Дик Герман Петрович

Отец ребёнка: Дик Пётр Иванович

Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
Смерть
11.12.1969
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область