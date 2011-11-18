Коломенский Виктор Никифорович
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Дата рождения04.12.1923
Дата смерти18.11.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1923
Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Рождение ребёнка
23.11.1950
Сын: Коломенский Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Коломенская Надежда Васильевна
СССР, УССР, г. Рубежное
Рождение ребёнка
02.02.1955
Дочь: Егорова Алла Викторовна
Мать ребёнка: Коломенская Надежда Васильевна
Азербайджанская ССР, Масаллигский р-н, с. Калиновка
Смерть
18.11.2011
Россия г. Москва
Бракосочетание
10.?.2019
Похороны
Неизвестно
Россия Домодедовском кладбище