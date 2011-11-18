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Коломенский Виктор Никифорович

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Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка

Дата рождения

04.12.1923

Дата смерти

18.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1923

Отец: Коломенский Никифор Федорович

Мать: Коломенская Анна Панкратовна

Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Рождение ребёнка
23.11.1950

Сын: Коломенский Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Коломенская Надежда Васильевна

СССР, УССР, г. Рубежное
Рождение ребёнка
02.02.1955

Дочь: Егорова Алла Викторовна

Мать ребёнка: Коломенская Надежда Васильевна

Азербайджанская ССР, Масаллигский р-н, с. Калиновка
Смерть
18.11.2011
Россия г. Москва
Бракосочетание
10.?.2019

Жена: Коломенская Надежда Васильевна

Похороны
Неизвестно
Россия Домодедовском кладбище
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