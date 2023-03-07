Кисилева Анна Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1939
Дочь: Красноштанова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Красноштанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноштанова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Красноштанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноштанов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Красноштанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноштанова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Красноштанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноштанова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Красноштанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноштанов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Красноштанов Михаил
Смерть
Неизвестно