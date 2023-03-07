Кисилева Анна Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисилева Анна Калистратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1939

Дочь: Красноштанова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Красноштанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноштанова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Красноштанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноштанов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Красноштанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноштанова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Красноштанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноштанова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Красноштанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноштанов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Красноштанов Михаил

Смерть
Неизвестно
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