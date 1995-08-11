Рыскин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1936
Дата смерти11.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 05.01.1900
Дочь: Коростелева Елена
Мать ребёнка: Рыскина Галина Николаевна
Курган
Рождение
02.05.1936
Отец: Рыскин Георгий Семенович
Мать: Рыскина Анна (Хана)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыскина Галина Николаевна
Смерть
11.08.1995
Курган
Похороны
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
http://www.сайт-памяти.рф/find/?id=970748050 | Кладбище Зайково