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Рыскин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1936

Дата смерти

11.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Около 1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 05.01.1900

Дочь: Коростелева Елена

Мать ребёнка: Рыскина Галина Николаевна

Курган
Рождение
02.05.1936

Отец: Рыскин Георгий Семенович

Мать: Рыскина Анна (Хана)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыскина Галина Николаевна

Смерть
11.08.1995
Курган
Похороны
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
http://www.сайт-памяти.рф/find/?id=970748050 | Кладбище Зайково