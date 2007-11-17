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Ягдаров Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1942

Дата смерти

17.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1942

Отец: Ягдаров Павел Михайлович

Мать: Ягдарова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
15.04.1968

Дочь: Щербина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1970

Сын: Ягдаров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1974

Дочь: Ягдарова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1977

Сын: Ягдаров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1980

Дочь: Ягдарова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1982

Сын: Ягдаров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1987

Дочь: Ягдарова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягдарова Раиса Ивановна

Смерть
17.11.2007
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