Ягдаров Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1942
Дата смерти17.11.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1942
Рождение ребёнка
15.04.1968
Дочь: Щербина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1970
Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1974
Дочь: Ягдарова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1977
Сын: Ягдаров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1980
Дочь: Ягдарова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1982
Сын: Ягдаров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1987
Дочь: Ягдарова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ягдарова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ягдарова Раиса Ивановна
Смерть
17.11.2007