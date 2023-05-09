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Веденина Валерия Константиновна
Веденина Валерия Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1994
Пол
Женский
Отец
Веденин Константин Юрьевич
1964 г.р.
Мать
Веденина Татьяна Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1994
Отец:
Веденин Константин Юрьевич
Мать:
Веденина Татьяна Николаевна
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