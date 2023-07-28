Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Аристархович
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1855
Сын: Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Михайла Сергеевич
Мать ребёнка: Акулина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно