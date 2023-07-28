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Сергей Иванович

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Аристархович

Мать: Аксинья

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Акулина Федоровна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Михайла Сергеевич

Мать ребёнка: Акулина Федоровна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно