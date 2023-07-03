Могутова Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
4.4.1904 бракосочетние д.Алферовской крестьянин Феодор Иванович Юдин вторым браком 41 и д.Митюшинской крестьянская девица Мария Семеновна Могутова, первым браком, 35л. Поручители по жениху Петр Иванов... Показать все
Бракосочетание
04.04.1904
Муж: Юдин Фёдор Иванович
Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
4.4.1904 бракосочетние д.Алферовской крестьянин Феодор Иванович Юдин вторым браком 41 и д.Митюшинской крестьянская девица Мария Семеновна Могутова, первым браком, 35л. Поручители по жениху Петр Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно