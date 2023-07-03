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Могутова Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

4.4.1904 бракосочетние д.Алферовской крестьянин Феодор Иванович Юдин вторым браком 41 и д.Митюшинской крестьянская девица Мария Семеновна Могутова, первым браком, 35л. Поручители по жениху Петр Иванов... Показать все
Бракосочетание
04.04.1904

Муж: Юдин Фёдор Иванович

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
4.4.1904 бракосочетние д.Алферовской крестьянин Феодор Иванович Юдин вторым браком 41 и д.Митюшинской крестьянская девица Мария Семеновна Могутова, первым браком, 35л. Поручители по жениху Петр Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно