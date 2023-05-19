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Резунов Андрей Трофимов

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

02.10.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1899 ст.

Отец: Резунов Трофим Васильев

Мать: Резунова Варвара Даниилова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Крещение
04.10.1899 ст.
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Рождества Богородичной церкви села Покровского Феоосийского уезда. Восприемники: Феодосийский мещанин Никифор Симеонов Головченко и Керченская мещанка Анна Исидорова Омельянченко
Смерть
Неизвестно
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