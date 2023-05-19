Резунов Андрей Трофимов
Место рождения
Дата рождения02.10.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1899 ст.
Крещение
04.10.1899 ст.
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Рождества Богородичной церкви села Покровского Феоосийского уезда. Восприемники: Феодосийский мещанин Никифор Симеонов Головченко и Керченская мещанка Анна Исидорова Омельянченко
Смерть
Неизвестно