Свиридова Феодосия Игнатьевна (Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Кузьмич (Трофимович)
Рождение ребёнка
1792
Сын: Свиридов Филарет Михайлович
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Кузьмич (Трофимович)
Смерть
Неизвестно