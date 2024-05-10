Свиридова Феодосия Игнатьевна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Феодосия Игнатьевна (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Михаил Кузьмич (Трофимович)

Рождение ребёнка
1786

Сын: Свиридов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Кузьмич (Трофимович)

Рождение ребёнка
1792

Сын: Свиридов Филарет Михайлович

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Кузьмич (Трофимович)

Смерть
Неизвестно

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