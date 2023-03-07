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Кирков Николай Петров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кирков Пётр Николаев

Мать ребёнка: Киркова Анастасия Евграфова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кирков Андрей Николаев

Мать ребёнка: Киркова Анастасия Евграфова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кирков Иван Николаев

Мать ребёнка: Киркова Анастасия Евграфова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
57,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киркова Анастасия Евграфова

Смерть
Неизвестно
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