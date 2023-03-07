Кирков Николай Петров
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кирков Пётр Николаев
Мать ребёнка: Киркова Анастасия Евграфова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Киркова Анастасия Евграфова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кирков Иван Николаев
Мать ребёнка: Киркова Анастасия Евграфова
Место жительства
1850
57,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно