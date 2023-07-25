Сафронова)(Могилева (Матус) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафронов Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.11.1950
Сын: Матус Александр Михайлович
Отец ребёнка: Матус Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилев Николай Александрович
Отец ребёнка: Могилев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Могилева Галина Александровна
Отец ребёнка: Могилев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матус Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Матус Михаил Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно