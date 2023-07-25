Сафронова)(Могилева (Матус) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова)(Могилева (Матус) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.11.1950

Сын: Матус Александр Михайлович

Отец ребёнка: Матус Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могилев Николай Александрович

Отец ребёнка: Могилев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Могилева Галина Александровна

Отец ребёнка: Могилев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матус Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Матус Михаил Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матус Михаил Иосифович

Смерть
Неизвестно