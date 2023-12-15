Звягинцев Иван Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1902
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1902
Отец: Звягинцев Марк
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1925
Мать ребёнка: Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Звягинцев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
02.01.1930
Сын: Звягинцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна
Смерть
Около 1941