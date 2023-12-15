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Звягинцев Иван Маркович

Место рождения

Великая Черниговка

Дата рождения

Около ?.09.1902

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1902

Отец: Звягинцев Марк

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1925

Сын: Звягинцев Семён Иванович

Мать ребёнка: Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Звягинцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
02.01.1930

Сын: Звягинцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна

Смерть
Около 1941

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