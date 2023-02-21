Пожилов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1910
Отец: Пожилов Пётр Самонович
Мать: Пожилова Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1939
Дочь: Анфалова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
04.10.1946
Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
19.08.1949
Дочь: Полысалова Логинова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
21.12.1952
Дочь: Голубева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожилов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна
Смерть
Неизвестно