Пожилов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1910

Отец: Пожилов Пётр Самонович

Мать: Пожилова Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1939

Дочь: Анфалова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
04.10.1946

Сын: Пожилов Николай Иванович

Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
19.08.1949

Дочь: Полысалова Логинова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
21.12.1952

Дочь: Голубева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожилов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Пожилова Анна Назаровна

Смерть
Неизвестно
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