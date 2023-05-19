Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Андреевич

Михаил Андреевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
03.02.1903 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 03.02.1903 Татьянкина крестьянин Иван Никифорович Чермы крестьянская девица Елизавета Васильевна по жениху Верхолянье крестьянин Василий Давидович по жениху Татьянкина крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close