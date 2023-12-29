Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Муж: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
29.10.1881 ст.

Сын: Селивонов Косьма Андреевич

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство о рождении за №835458 выдано 31\\I -51г.»
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Дочь: (Селивонова) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.

Сын: Селивонов Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.

Дочь: (Селивонова) Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Селивонов Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.01.1890

Дочь: (Селивонова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.12.1891 ст.

Сын: Селивонов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
«Выдана справка на гербовой бумаге 9\\ I - 37 г.
Рождение ребёнка
?.07.1894

Сын: Селивонов Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.

Дочь: (Селивонова) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
После 1896
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из даты рождения последнего ребёнка.

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