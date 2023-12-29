Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1881 ст.
Сын: Селивонов Косьма Андреевич
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
«Свидетельство о рождении за №835458 выдано 31\\I -51г.»
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.
Дочь: (Селивонова) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.
Сын: Селивонов Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.
Дочь: (Селивонова) Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.
Сын: Селивонов Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
Рождение ребёнка
06.01.1890
Дочь: (Селивонова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
Рождение ребёнка
20.12.1891 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
«Выдана справка на гербовой бумаге 9\\ I - 37 г.
Рождение ребёнка
?.07.1894
Сын: Селивонов Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.
Дочь: (Селивонова) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Селивонов Андрей Феодосьев
Смерть
После 1896
Исходя из даты рождения последнего ребёнка.