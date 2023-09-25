Лавелина (Крыжик) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
г.Алапаевск. з-д Стройдормаш. Юрист.
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1973
Дочь: Карюкалова (Лавелина) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Антонович