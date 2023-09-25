Лавелина (Крыжик) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелина (Крыжик) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавелин Николай Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
г.Алапаевск. з-д Стройдормаш. Юрист.
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1973

Дочь: Карюкалова (Лавелина) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Антонович

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