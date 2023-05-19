Храпкова (Мухина) Софья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1856
Дата смерти07.01.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1856
Отец: Мухин Сергей Харлантьев
Мать: Мухина Пелагея Алексеева
Щадневская волость приход с Никольского Титово Фонд № 372. Оп.2. Д. 202
Бракосочетание
18.01.1876
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Татиана Михайлова
Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Агриппина Михайлова
Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров
Рождение ребёнка
17.07.1886
Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров
Ростовский район
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров
Смерть
07.01.1901
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно