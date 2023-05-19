Храпкова (Мухина) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпкова (Мухина) Софья Сергеевна

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Место рождения

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

06.09.1856

Дата смерти

07.01.1901

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1856

Отец: Мухин Сергей Харлантьев

Мать: Мухина Пелагея Алексеева

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Щадневская волость приход с Никольского Титово Фонд № 372. Оп.2. Д. 202
Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Храпков Михаил Петров

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Татиана Михайлова

Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Агриппина Михайлова

Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1886

Сын: Храпков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Ростовский район
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Храпков Михаил Петров

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Смерть
07.01.1901
Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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