Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1781 и 1785

Дочь: Татьяна Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Федорович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Петр Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Федорович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Аграфена Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Федорович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Силачев Семен Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Федорович

Рождение ребёнка
08.06.1798 ст.

Дочь: Акулина Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Федорович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1801 ст.

Сын: Митрофан Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Федорович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно