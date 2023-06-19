Евдокимова Лукерия Яковлевна/Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1785
Дочь: Татьяна Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Петр Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Аграфена Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Силачев Семен Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Федорович
Рождение ребёнка
08.06.1798 ст.
Дочь: Акулина Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Федорович
Рождение ребёнка
04.06.1801 ст.
Сын: Митрофан Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно