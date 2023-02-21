Попова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Попов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Антонович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения(Аксинья)

Отец ребёнка: Попов Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
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