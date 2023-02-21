Попова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Попов Василий Антонович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Попов Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения(Аксинья)
Отец ребёнка: Попов Василий Антонович
Смерть
Неизвестно