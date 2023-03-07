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Солдатова Мария Никитична

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Солдатов (однодворец) Павел Акимович

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Аким Зотович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Солдатов (однодворец) Кондратий Акимович

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Аким Зотович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Солдатов (однодворец) Яков Акимович

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Аким Зотович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Аким Зотович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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