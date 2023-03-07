Солдатова Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Солдатов (однодворец) Павел Акимович
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Аким Зотович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Солдатов (однодворец) Кондратий Акимович
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Аким Зотович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Солдатов (однодворец) Яков Акимович
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Аким Зотович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Аким Зотович
Смерть
Неизвестно