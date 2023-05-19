Заичкин-Оретин Леонид Павлов
Место рождения
Дата рождения03.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1877
Крещение
04.04.1877
Воспреемники: временно отпущенный солдат Исаия Иванов Заичкин и | церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Рождение ребёнка
20.07.1902
Сын: Заичкин-Оретин Николай Леонидович
Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева
Рождение ребёнка
10.08.1905
Сын: Заичкин-Оретин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1905
Сын: Заичкин-Оретин Павел Леонидович
Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева
Рождение ребёнка
12.11.1910
Сын: Заичкин-Оретин Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева
Рождение ребёнка
04.04.1920
Сын: Заичкин-Оретин Борис Леонидович
Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева
Пятый ребенок по числу родившихся. ГКУ ЯО ГАЯО ф. Р--1022, оп.5, д.12, л.31, зап.65
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно