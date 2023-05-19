Заичкин-Оретин Леонид Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаичкин-Оретин Леонид Павлов

Заичкин-Оретин Леонид Павлов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1877

Отец: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Мать: Заичкина Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
04.04.1877
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: временно отпущенный солдат Исаия Иванов Заичкин и | церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Рождение ребёнка
20.07.1902

Сын: Заичкин-Оретин Николай Леонидович

Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.08.1905

Сын: Заичкин-Оретин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Заичкин-Оретин Павел Леонидович

Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева

Рождение ребёнка
12.11.1910

Сын: Заичкин-Оретин Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.04.1920

Сын: Заичкин-Оретин Борис Леонидович

Мать ребёнка: Заичкина-Оретина Мария Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Пятый ребенок по числу родившихся. ГКУ ЯО ГАЯО ф. Р--1022, оп.5, д.12, л.31, зап.65
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заичкина-Оретина Мария Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close