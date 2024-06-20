Селивоненко Варвара Андреевна Около 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеливоненко Варвара Андреевна

Селивоненко Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения указан в записи о рождении дочери Анны.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1918

Муж: Селивоненко Михаил Павлович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1918

Дочь: (Селивоненко) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1921

Дочь: (Селивоненко) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович

Кривоносовка, Сумська область
По числу родившихся - вторая, по числу оставшихся в живых - одна.
Рождение ребёнка
18.06.1923

Дочь: (Селивоненко) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович

Кривоносовка, Сумська область
Николай и Евдокия - близнецы. По числу родившихся - четвертые, по числу оставшихся в живых - третьи. Заявление о рождении было сделано отцом.
Рождение ребёнка
18.06.1923

Сын: Селивоненко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович

Кривоносовка, Сумська область
Николай и Евдокия - близнецы. По числу родившихся - четвертые, по числу оставшихся в живых - третьи. Заявление о рождении было сделано отцом.
Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Селивоненко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович

Кривоносовка, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.