Селивоненко Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения указан в записи о рождении дочери Анны.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
05.09.1918
Дочь: (Селивоненко) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1921
Дочь: (Селивоненко) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович
По числу родившихся - вторая, по числу оставшихся в живых - одна.
Рождение ребёнка
18.06.1923
Дочь: (Селивоненко) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович
Николай и Евдокия - близнецы. По числу родившихся - четвертые, по числу оставшихся в живых - третьи. Заявление о рождении было сделано отцом.
Рождение ребёнка
18.06.1923
Сын: Селивоненко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович
Николай и Евдокия - близнецы. По числу родившихся - четвертые, по числу оставшихся в живых - третьи. Заявление о рождении было сделано отцом.
Рождение ребёнка
27.11.1925
Сын: Селивоненко Иван Михайлович
Отец ребёнка: Селивоненко Михаил Павлович