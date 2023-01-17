Пожарский Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожарский Иван Алексеевич

Пожарский Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

27.08.1905

Дата смерти

07.08.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1905
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1928
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1936
Дальний Восток
Смерть
07.08.1938
Хасан, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close