Пожарский Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1905
Дата смерти07.08.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1928
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1936
Дальний Восток
Смерть
07.08.1938
Хасан, Хасанский муниципальный район, Приморский край