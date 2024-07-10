Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Мамонтов Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.06.1921

Дочь: Мамонтова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Мамонтов Никита Дмитриевич

Воскресеновка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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