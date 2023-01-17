Шелестова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелестова Анастасия Александровна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелестов Александр Петрович

Мать: Шелестова Лилия Яковлевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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