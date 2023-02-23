Вавилов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Петр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавилова Ольга

г.Карабаш Челябинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилов Владимир

Мать ребёнка: Вавилова Ольга

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