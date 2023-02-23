Вавилов Петр
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавилова Ольга
г.Карабаш Челябинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавилов Владимир
Мать ребёнка: Вавилова Ольга