Винокурова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1907

Сын: Винокуров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивовар Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волченкова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Винокуров Сергей

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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