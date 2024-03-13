Винокурова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.10.1907
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивовар Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волченкова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Винокуров Сергей
Смерть
Неизвестно