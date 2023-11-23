Зернов Петр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зернов Михаил Петров
Мать ребёнка: Зернова Александра Прокофьева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зернов Петр Петров
Мать ребёнка: Зернова Александра Прокофьева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зернов Федор Петров
Мать ребёнка: Зернова Александра Прокофьева
Смерть
Неизвестно