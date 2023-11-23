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Зернов Петр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Зернов Михаил Кондратьев

Мать: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернова Александра Прокофьева

Рождение ребёнка
1867

Сын: Зернов Михаил Петров

Мать ребёнка: Зернова Александра Прокофьева

Рождение ребёнка
1868

Сын: Зернов Петр Петров

Мать ребёнка: Зернова Александра Прокофьева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зернов Федор Петров

Мать ребёнка: Зернова Александра Прокофьева

Смерть
Неизвестно

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