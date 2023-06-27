Орлов Дмитрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Дмитрий Олегович

Орлов Дмитрий Олегович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
09.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Татьяна Павловна