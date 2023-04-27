de Savoie Louis I
Место рожденияCanton Vaud
Дата рожденияОколо 1254
Дата смерти10.01.1302
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1254
Отец: Of Savoy Thomas
Мать: Di Savoia Beatrice
Canton Vaud
Бракосочетание
?.02.1278
Жена: De Montfort Jeanne
Moudon,Vaud Canton,Switzerland
Рождение ребёнка
Около 1289
Дочь: Marguerite
Мать ребёнка: De Montfort Jeanne
Savoie
Рождение ребёнка
1290
Сын: De Savoie Louis II
Мать ребёнка: De Montfort Jeanne
Работа или профессия
Неизвестно
Seigneur de Vaud (1285)
Смерть
10.01.1302
Похороны
Неизвестно
Abbaye D'hautecombe