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de Savoie Louis I

Место рождения

Canton Vaud

Дата рождения

Около 1254

Дата смерти

10.01.1302

Пол

Мужской

Отец

1199 г.р.

Мать

Около 1230 г.р.

Жена

Около 1250 г.р.

Дети

Около 1289 г.р.
1290 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1254

Отец: Of Savoy Thomas

Мать: Di Savoia Beatrice

Canton Vaud
Бракосочетание
?.02.1278

Жена: De Montfort Jeanne

Moudon,Vaud Canton,Switzerland
Рождение ребёнка
Около 1289

Дочь: Marguerite

Мать ребёнка: De Montfort Jeanne

Savoie
Рождение ребёнка
1290

Сын: De Savoie Louis II

Мать ребёнка: De Montfort Jeanne

Работа или профессия
Неизвестно
Seigneur de Vaud (1285)
Смерть
10.01.1302
Похороны
Неизвестно
Abbaye D'hautecombe
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