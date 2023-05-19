Змеу (Самохина) Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змеу (Самохина) Дарья Владимировна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1987

Отец: Самохин Владимир Юрьевич

Мать: Самохина Елена Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.2005

Сын: Самохин Владислав

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.2012

Сын: Змеу Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Змеу Антон Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.2015

Дочь: Змеу Алена Антоновна

Отец ребёнка: Змеу Антон Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Змеу Антон Сергеевич

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