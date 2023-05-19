Змеу (Самохина) Дарья Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1987
Рождение ребёнка
22.09.2005
Сын: Самохин Владислав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.09.2012
Отец ребёнка: Змеу Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
27.01.2015
Дочь: Змеу Алена Антоновна
Отец ребёнка: Змеу Антон Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Змеу Антон Сергеевич