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Быстров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Быстрова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Быстрова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
24.10.1953

Дочь: Артемьева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Быстрова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Иван Иванович

Мать ребёнка: Быстрова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно