Быстров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Быстрова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Быстрова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1953
Дочь: Артемьева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Быстрова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быстрова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно