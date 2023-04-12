Шаирко Лука Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаирко Лука Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

После 1951

Пол

Мужской

Отец

До 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: Шаирко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Шаирко Сидор Лукич

Мать ребёнка: не указана

Высокая Жарь, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаирко Антон Лукич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1951
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