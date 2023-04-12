Шаирко Лука Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиПосле 1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: Шаирко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Шаирко Сидор Лукич
Мать ребёнка: не указана
Высокая Жарь, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаирко Антон Лукич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1951