Гилев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилева) Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилева) Таисья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилева) Зоя Петровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1904

Сын: Константин Петрович

Мать ребёнка: не указана

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