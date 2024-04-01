Гилев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Петр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилева) Наталья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилева) Таисья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилева) Зоя Петровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1904
Сын: Константин Петрович
Мать ребёнка: не указана