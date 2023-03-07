Соломахина (Рязанова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Рязанова) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.10.1902

Дата смерти

15.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1902

Отец: Рязанов Андрей Яковлевич

Мать: Рязанова Параскева Афанасьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по МК 1902, в последующих документах 22.10.1902
Крещение
13.10.1902
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестные: Григорий Трофимович Завражин, солдатка Вера Афанасьевна Соломахина
Рождение ребёнка
29.01.1924

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Соломахин Александр Георгиевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.02.1926

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Соломахин Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
12.08.1927

Сын: Соломахин Василий Александрович

Отец ребёнка: Соломахин Александр Георгиевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.08.1979
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
2 б Шефская улица
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