Соломахина (Рязанова) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1902
Дата смерти15.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1902
по МК 1902, в последующих документах 22.10.1902
Крещение
13.10.1902
крестные: Григорий Трофимович Завражин, солдатка Вера Афанасьевна Соломахина
Рождение ребёнка
29.01.1924
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Соломахин Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
18.02.1926
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Соломахин Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
12.08.1927
Сын: Соломахин Василий Александрович
Отец ребёнка: Соломахин Александр Георгиевич
Смерть
15.08.1979
Похороны
Неизвестно
2 б Шефская улица