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Шорников Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1970

Жена: Шорникова Вера Валентиновна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.09.1970

Дочь: Шарова Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Шорникова Вера Валентиновна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1985

Сын: Шорников Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: Шорникова Вера Валентиновна

Рубцовск
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