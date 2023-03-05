Шорников Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1970
Рождение ребёнка
22.09.1970
Дочь: Шарова Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Шорникова Вера Валентиновна
Рождение ребёнка
21.09.1985
Сын: Шорников Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: Шорникова Вера Валентиновна
Рубцовск