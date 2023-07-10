Евдакия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пахмутов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пахмутов Николай Иванович
Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахмутов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахмутова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахмутова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахмутова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно