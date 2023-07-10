Евдакия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Пахмутов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Пахмутов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахмутов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахмутова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахмутова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахмутова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Пахмутов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахмутов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно