Мухамматдинов Фахретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мухаматдиов Гилем Фахретдинович
Мать ребёнка: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Хаматдинов Ахат Фахретдинович
Мать ребёнка: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаматдинова Мафруза Фахретдиновна
Мать ребёнка: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна
Бракосочетание
Неизвестно
Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно