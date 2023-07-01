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Мухамматдинов Фахретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мухаматдиов Гилем Фахретдинович

Мать ребёнка: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Хаматдинов Ахат Фахретдинович

Мать ребёнка: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаматдинова Мафруза Фахретдиновна

Мать ребёнка: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно