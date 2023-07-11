Брылёв Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1976
Сын: Брылёв Роман Владимирович
Мать ребёнка: Князева Любовь Алексксаедровна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма