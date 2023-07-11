Брылёв Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брылёв Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1976

Сын: Брылёв Роман Владимирович

Мать ребёнка: Князева Любовь Алексксаедровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Любовь Алексксаедровна

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма