Разваляев Борис Захарович
Место рождениясело Вязовка
Дата рождения23.08.1869 ст.
Дата смерти25.03.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1869 ст.
Отец: Разваляев Захар
Мать: Разваляева ?
село Вязовка
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.
Дочь: Макарова Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Разваляева Мария Еремеевна
село Вязовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1941
г. Харбин, Китай
Причина смерти: болезнь сердца