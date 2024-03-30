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Разваляев Борис Захарович

Место рождения

село Вязовка

Дата рождения

23.08.1869 ст.

Дата смерти

25.03.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1869 ст.

Отец: Разваляев Захар

Мать: Разваляева ?

село Вязовка
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.

Дочь: Макарова Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Разваляева Мария Еремеевна

село Вязовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разваляева Мария Еремеевна

Смерть
25.03.1941
г. Харбин, Китай
Причина смерти: болезнь сердца
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