Астафьев Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти24.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Астафьева) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Астафьева Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Астафьева) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Астафьева Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
09.10.1869
Дочь: Булатова (Астафьева) Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Астафьева Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Астафьева Евдокия Борисовна
Смерть
24.03.1913
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)