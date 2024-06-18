Астафьев Андрей Степанович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьев Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Астафьев Степан Герасимович

Мать: Астафьева Домна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Астафьева) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Астафьева Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Астафьева) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Астафьева Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
09.10.1869

Дочь: Булатова (Астафьева) Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Астафьева Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Астафьев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Астафьева Евдокия Борисовна

Смерть
24.03.1913
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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