Головотяпова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти21.03.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
?.11.1838
Сын: Головотяпов Павел Никитович
Отец ребёнка: Головотяпов Никита Сидорович
Преображенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.1881
Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область