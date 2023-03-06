Головотяпова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головотяпова Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

21.03.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Головотяпов Яков Артемьевич

Мать: Головотяпова Афимья Родионовна

Рождение ребёнка
?.11.1838

Сын: Головотяпов Павел Никитович

Отец ребёнка: Головотяпов Никита Сидорович

Преображенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.1881
Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
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