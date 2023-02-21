Геер Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геер Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геер Пётр Егорыч

Мать: Щедрова Анна Васильевна

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