Хабаров Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1959
Дата смерти26.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1959
Рождение ребёнка
30.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.2019