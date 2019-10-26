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Хабаров Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1959

Дата смерти

26.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1959

Отец: Хабаров Сергей Семенович

Мать: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
30.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.2019
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