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Алексей Петрович
Алексей Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1796
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пётр Иванович
Около 1766 г.р.
Мать
Анна Дмитриевна
Около 1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец:
Пётр Иванович
Мать:
Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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