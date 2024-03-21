Поликарпова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурто (Хилова) Зоя Александровна
Отец ребёнка: Хилов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадмаева (Хилова) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Хилов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно